DIRETTA Bundesliga, Hertha Berlino-Bayern Monaco 1-0: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

18/02/2017 15:30

DIRETTA HERTHA BAYERN LIVE / Il match clou della 21esima giornata della Bundesliga tedesca, quarto turno del girone di ritorno, è quello che vede l'Hertha Berlino ospitare il Bayern Monaco. La formazione allenata da Dardai ha bisogno di un successo di prestigio per rientrare in zona Champions, mentre quella guidata da Ancelotti vuole vincere per allungare in vetta. Calciomercato.it vi offre il match dell'Olympiastadion' in tempo reale.

CLASSIFICA: Bayern 49, Lipsia 42, Francoforte 35, Dortmund 34, Hoffenheim 34, Hertha 33, Colonia 32, Leverkusen 30*, Friburgo 29, Monchengladbach 26, Schalke 25, Magonza 25, Augusta 24*, Wolfsburg 22, Amburgo 19, Brema 16, Ingolstadt 15, Darmstadt 12

* Una gara in più