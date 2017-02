DIRETTA Serie A, Juventus-Palermo 0-0: si gioca!

Maurizio Russo

17/02/2017 20:45

DIRETTA JUVENTUS PALERMO LIVE / Il primo anticipo della 25esima giornata del campionato di Serie A, sesto turno del girone di ritorno, mette di fronte Juventus e Palermo. La squadra di Allegri va a caccia dei tre punti che le permetterebbero di allungare momentaneamente in classifica sulle inseguitrici, mentre quella di Lopez proverà a fare il colpaccio per alimentare il sogno salvezza. Calciomercato.it vi offre il match dello 'Juventus Stadium' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Benatia, Asamoah; Marchisio, Khedira; Pjaca, Dybala, Sturaro; Higuain. All. Allegri

PALERMO (4-3-3): Posavec; Rispoli, Goldaniga, Andelkovic, Aleesami; Henrique, Jajalo, Chochev; Sallai, Nestorovski, Balogh. All. Lopez

CLASSIFICA: Juventus punti 60, Roma 53, Napoli 51, Inter 45, Atalanta 45, Lazio 44, Milan 41, Fiorentina 40, Torino 35, Sampdoria 33, Chievo 32, Udinese 29, Sassuolo 27, Bologna 27, Cagliari 27, Genoa 25, Empoli 22, Palermo 14, Crotone 13, Pescara 9.