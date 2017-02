Villarreal-Roma, Soriano: "Mi ricordo di Dzeko, ha avuto momenti meno fortunati"

15/02/2017 10:26

SORIANO VILLARREAL ROMA / Roberto Soriano, attaccante del Villarreal, ha parlato così a 'La Gazzetta dello Sport' della prossima sfida di Europa League contro la Roma, in programma giovedì.

Le news Roma ricordano che la formazione di Spalletti ha vinto otto delle ultime nove partite, mentre voli solo una..."Brutta statistica. Non ci sono dubbi, loro sono in un gran momento, noi stiamo soffrendo. Le cose non vanno malissimo: di queste 9 gare ne abbiamo perse solo due, una in più della Roma, ma pareggiamo troppo. Abbiamo smarrito un po’ di brillantezza e facciamo più fatica a segnare pur giocando bene. Perché le buone abitudini non le abbiamo perse".

Preoccupato? "Diciamo che loro sono più in forma e che noi per passare dovremo tornare ai livello di un paio di mesi fa. Sarà difficilissimo, però a volte certi momenti girano proprio in queste sfide, belle e complicate. E poi noi con le grandi facciamo bene: con Real, Barça e Siviglia in 4 gare non abbiamo mai perso. Ma giochiamo in casa, conta solo la vittoria". Ecco il passaggio su Dzeko: "Me lo ricordo, io ero appena arrivato alla Samp e seguivo la Bundesliga. Ha avuto momenti più o meno fortunati ma la qualità è indiscutibile, non avevo dubbi sui suoi gol. E attaccanti così quando iniziano a segnare non smettono più, perché guadagnano fiducia e tranquillità".

Soriano su Nainggolan-Juve e Pato

Poi si entra nel vivo della sfida: "Mi aspetto una partita aperta. Loro hanno qualità, sono forti. Verranno qui per ipotecare già la sfida di ritorno. E noi lo stesso. Come ho detto vogliamo vincere, non aspettare e vedere cosa succede". Una battuta sul pensiero di Nainggolan e le sue parole contro la Juve: "Se è un suo pensiero è giusto che lo abbia espresso. Può essere un’idea giusta o sbagliata però ognuno fa ciò che si sente. Ogni giocatore ha simpatie e antipatie: alcuni le esprimono, altri no. Lui l’ha fatto e non c’è nulla di male".

Cosa è successo con Pato? "Non lo so. Ognuno fa le sue scelte, lui ha deciso per la Cina. Per me è stato un piacere giocare con lui. Lo guardavo in tv col Milan quando ero più giovane, l’ho sempre considerato un grandissimo attaccante".

I.T.