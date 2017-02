15/02/2017 10:10

CALCIOMERCATO JUVENTUS LEMINA / Il futuro di Mario Lemina potrebbe essere lontano da Torino: secondo quanto si legge sulle colonne dell'edizione odierna di 'Tuttosport', il centrocampista vanta ancora ammiratori in Premier League così come in Francia, dove sulle sue tracce vi sono Marsiglia e Monaco. La Juventus potrebbe lasciarlo partire in estate a fronte di un'offerta da 20 milioni di euro.

S.D.