DIRETTA Europa League, Manchester United-Saint Etienne: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

16/02/2017 20:05

DIRETTA MANCHESTER UNITED SAINT ETIENNE LIVE / L'andata dei sedicesimi di finale di Europa League mette di fronte gli inglesi del Manchester United ed i francesi del Saint Etienne in una sfida in famiglia tra i fratelli Pogba. La squadra di Mourinho era arrivata seconda nel suo girone dietro il Fenerbahce, mentre quella di Galtier ha vinto il suo raggruppamento davanti all'Anderlecht. Calciomercato.it vi offre il match di 'Old Trafford' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Manchester United (4-2-3-1): Romero; Valencia, Smalling, Bailly, Blind; Herrera, Fellaini; Mata, Pogba, Martial; Ibrahimovic.

St. Etienne (3-4-3): Ruffier; Malcuit, Theophile, Perrin; Pogba, Pajot, Veretout, Saivet; Monnet-Paquet, Hamquma, Jorginho