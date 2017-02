West Ham, Noble giura amore eterno (forse): "Non posso vedermi altrove. Ma il calcio..."

16/02/2017 02:12

CALCIOMERCATO PREMIER LEAGUE WEST HAM NOBLE - Mark Noble giura eterno amore al West Ham. Proveniente dalle giovanili del club, il 29enne centrocampista centrale originario di Londra, ha dedicato quasi interamente la sua carriera agli 'Hammers'.

Fatta eccezione per le brevi parentesi in prestito all'Hull City e all'Ipswich Town infatti, il mediano ha sempre e solo indossato la maglia azzurro-granata, con la quale ha collezionato quasi 400 presenze tra campionato e coppe. Dalle colonne del tabloid britannico 'Daily Mail', Noble ha parlato del suo futuro e dell'intenzione di non muoversi da 'The Academy of Football': "Sono riuscito a diventare il capitano di questa squadra, cosa che capita a pochi eletti. Capitano per giunta, della squadra per cui tifo fin da bambino.. E' per me un grande onore. Vorrei finire la mia carriera qui, questo è quello che ho sempre pensato. Non riesco a vedermi giocare per un'altra squadra. Certo è che il calcio di oggi, cambia così rapidamente, che non si può dire con certezza cosa succederà la prossima stagione".

F.S.