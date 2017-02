Italia, svelati in anteprima i convocati di Ventura per lo stage

15/02/2017 09:55

CONVOCATI ITALIA / Il commissario tecnico dell'Italia Giampiero Ventura prepara la lista dei convocati per lo stage della Nazionale in programma dal 20 al 22 febbraio. L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' anticipa l'elenco, in cui figurano anche Berardi ed il debuttante Verdi.

Ecco la lista dei probabili convocati di Ventura:

PORTIERI: Cragno, Sportiello.

DIFENSORI: Barreca, Barba, Caldara, Conti, Dimarco, Izzo, Tonelli, Spinazzola, (Zampano)

CENTROCAMPISTI: Cataldi, Gagliardini, Grassi, Locatelli, (Pellegrini, Mazzitelli)

ATTACCANTI: Caprari, Inglese, Lapadula, Petagna.

