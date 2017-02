PSG-Barcellona, Luis Enrique 'sbotta' al giornalista!

15/02/2017 09:28

PSG BARCELLONA LUIS ENRIQUE - Quando perde, il Barcellona fa sempre notizia. Ma quando lo fa incassando 4 reti senza segnarne nemmeno una, fa storia. Ieri la formazione spagnola è uscita con le ossa rotte dal 'Parco dei Principi', umiliata da un Paris Saint-Germain perfetto, che ha messo una seria ipoteca sul passaggio ai quarti di finale della Champions League. Al termine del match, un comprensibilmente teso Luis Enrique, ha rilasciato le consuete dichiarazioni di commento. Durante l'intervista con l'emittente iberica 'TV3' però, non ha retto alle domande del cronista, Jordi Grau, 'sbottando': "I cambiamenti di formazione non hanno prodotto risultati? Credo che per utilizzare il tema della scarsa intensità sia troppo facile stasera, giusto? Il responsabile della sconfitta sono io, però la responsabilità è sempre la mia anche quando vinciamo. Spero che questo tono che stai utilizzando stasera che abbiamo perso, lo terrai con me anche quando vinceremo".

F.S.