Calciomercato Milan, il futuro di Montella è un rebus

15/02/2017 09:10

CALCIOMERCATO MILAN MONTELLA / In casa Milan si attende il closing per il passaggio di proprietà del club in mano cinese, crocevia fondamentale per il calciomercato rossonero futuro. Un'incognita è rappresentata dal destino che attende l'allenatore Vincenzo Montella. Secondo quanto si legge questa mattina sulle colonne de 'La Gazzetta dello Sport', la qualificazione in Europa sarà la condizione indispensabile per mantenere il posto in panchina anche con i cinesi. Con un contratto in scadenza nel 2018, le strade sono due: rinnovo o divorzio in estate. Diverso, invece, lo scenario descritto sull'edizione odierna del 'Corriere della Sera', che anticipa la scelta dei cinesi: piena fiducia a Montella, anche senza Europa.

S.D.