Calciomercato Milan, la Juve su Rabiot? Rossoneri e Roma, possibile 'sgambetto'

15/02/2017 08:41

CALCIOMERCATO MILAN RABIOT - Il calciomercato di 'riparazione' è ormai alle spalle, nonostante siano passate soltanto poco più di due settimane. Tutti i club sono infatti ormai proiettati verso la finestra estiva delle contrattazioni, quella più ricca, nella quale si possono pianificare con calma mosse e strategie. E' la sessione per antonomasia, quella nella quale si piazzano i veri e propri 'colpi pesanti'. Uno di questi, potrebbe essere Adrien Rabiot. Il 21enne talentuoso centrocampista centrale del Paris Saint-Germain, ha già sfiorato l'arrivo in Italia diverse volte in passato, forse la prossima estate estate, il sogno di uno degli importanti club nostrani interessati, potrebbe divenire realtà. Prima che rinnovasse il suo contratto con i parigini fino al giugno del 2019 (attuale scadenza), Rabiot fu vicino prima al Milan, poi alla Roma (Sabatini ha raccontato perché saltò l'affare, praticamente concluso...) e infine alla Juventus. Proprio i bianconeri, secondo gli ultimi rumors di mercato, sarebbero tornati prontamente alla carica nell'ultimo periodo.

Calciomercato Milan, rossoneri pronti a far concorrenza alla Juventus per Rabiot. Ma occhio anche alla Roma

Proprio la formazione rossonera, potrebbe essere quella più interessata a far concorrenza alla 'Vecchia Signora': obiettivo del calciomercato Milan, per precisa indicazione del tecnico Vincenzo Montella, è quello di prendere il prossimo giugno un centrocampista. Rabiot è il profilo perfetto: giovane, buona tecnica ed una rapidità inconsueta per un ragazzo di quasi 190 centimetri. L'unico problema potrebbero essere le richieste del presidente del PSG, il ricco sceicco Nasser Al-Khelaïfi, in considerazione anche delle valutazioni, fatte nell'ultimo periodo, di giocatori come Corentin Tolisso e André Gomes, il cui cartellino gravita intorno ai 50 milioni di euro. Per questo motivo e anche perché, salvo clamorosi colpi di scena arriverà Frank Kessié dall'Atalanta, la Roma non sembra poter rientrare in corsa per il giocatore. Il quadro però, potrebbe cambiare: Rabiot infatti, nonostante il pressing della dirigenza del PSG, non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto. Qualora si arrivasse allo scontro, le richieste potrebbero calare. Non resta quindi che aspettare e capire se il sogno Rabiot, diventerà realtà.

F.S.