Calciomercato Juventus, dopo Allegri: è Spalletti la scelta di Marotta

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

15/02/2017 08:16

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / In attesa dell'incontro con l'amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta previsto tra la metà e la fine di marzo, tiene banco in casa bianconera il futuro dell'allenatore Massimiliano Allegri, sul quale resta forte l'ombra della Premier League (con l'Arsenal in prima linea).

Secondo quanto si legge sull'edizione odierna di 'Tuttosport', è l'attuale tecnico della Roma Luciano Spalletti il candidato individuato da Marotta per l'eventuale sostituzione. I due condividono un passato comune alla Sampdoria ed il dirigente juventino aveva già pensato all'allenatore di Certaldo per il 'dopo Delneri', prima di optare poi per Conte. Spalletti piace per pragmatismo, esperienza internazionale, capacità di gestire i campioni e dimistichezza col 4-2-3-1 (il modulo recentemente adottato da Allegri).

L'allenatore della Roma, però, non è l'unico nome sulla lista dei candidati a raccogliere l'eventuale eredità di Allegri. Spiccano le ipotesi Paulo Sousa, vicino al divorzio con la Fiorentina, e Diego Pablo Simeone (ipotesi suggestivaa ma complicata dai 'sentimenti' interisti del Cholo).