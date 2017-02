Champions League, finalmente Real Madrid-Napoli: probabili formazioni e statistiche!

15/02/2017 07:50

CHAMPIONS LEAGUE REAL MADRID NAPOLI FORMAZIONI STATISTICHE - Nelle news Napoli non si parla di altro da settimane. La lunga attesa però, sta finalmente per finire. Questa sera infatti, la formazione partenopea allenata da Maurizio Sarri scenderà in campo contro i 'Galacticos' del Real Madrid, sul difficile campo del 'Santiago Bernabeu', per l'andata degli ottavi di finale della Champions League. Tra le due squadre esiste un solo precedente ufficiale, risalente alla lontana Coppa dei Campioni della stagione '87-'88. In quell'occasione, gli iberici si imposero all'andata con un secco 2-0 mentre la gara di ritorno al 'San Paolo', terminò sul risultato di 1-1, con conseguente eliminazione dei campani dalla competizione (allenati allora da Ottavio Bianchi e con Diego Armando Maradona in campo).

Champions League, ottavi di finale - Real Madrid-Napoli: tra probabili formazioni e statistiche

Vincere in terra spagnola, ovviamente, non sarà affatto facile per il club di Aurelio De Laurentiis ma mettercela tutta è d'obbligo: "È un banco di prova, sono sette anni che siamo in Europa e vogliamo rimanerci. Abbiamo tanti giocatori, ma manca la forma piena di alcuni. Cercheremo di dare il meglio di noi stessi", ha sottolineato ieri il numero uno del club italiano. Anche i numeri però, sono dalla parte dei padroni di casa: il Real Madrid, imbattuto nella fase a gironi, punta a qualificarsi ai quarti per il settimo anno consecutivo. La società di Florentino Perez, ha vinto ben 28 delle ultime 33 partite casalinghe disputate in Champions League, perdendo unicamente nel rocambolesco 4-3 contro lo Schalke 04, valevole per gli ottavi dell'edizione 2014/15 della competizione. Inoltre, 'Le Merenges' hanno vinto 22 delle 31 gare interne giocate contro formazioni italiane: sono 3 invece i pareggi e 6 le sconfitte. Arbitro dell'incontro sarà lo sloveno Damir Skomina, gli assistenti saranno Jure Praprotnik e Robert Vukan, mentre gli addizionali Matej Jug e Slavko Vincic. Quarto uomo, infine, sarà Klancnik. Calciomercato.it seguirà per voi in tempo reale la cronaca di questo imperdibile match!

PROBABILI FORMAZIONI

REAL MADRID (4-3-3): Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vazquez, Benzema, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Zinedine Zidane.

Infortunati: Bale, Danilo, Coentrao

Diffidati: -

Squalificati: -

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielniski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Maurizio Sarri.

Infortunati: -

Diffidati: Koulibaly

Squalificati: -



ARBITRO: Skomina (Slovenia)