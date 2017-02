Calciomercato Inter, scelto il 'dopo Icardi'

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

15/02/2017 07:51

CALCIOMERCATO INTER SCHICK / L'Inter non molla la presa su Patrick Schick, attaccante ceco classe 1996 che con la maglia della Sampdoria ha realizzato fino ad ora 8 reti in stagione (6 in campionato e 2 in Coppa Italia).

Come riferisce oggi 'Tuttosport', l'obiettivo del club nerazzurro è quello di acquistare l'attaccante blucerchiato per farne il vice di Icardi nell'immediato e l'erede del bomber argentino in futuro (Icardi ha una clausola rescissoria da 110 milioni di euro). Schick e Icardi hanno una storia 'simile': l'argentino fu acquistato dall'Inter ormai quattro anni fa proprio dalla Sampdoria, con cui aveva realizzato 8 gol in Serie A. Venne pagato 15 milioni di euro. La principale alternativa Schick è Roger Martinez, ora allo Jiangsu.