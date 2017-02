Calciomercato Juventus, Alexis Sanchez 'blocca' Verratti?

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

15/02/2017 07:33

CALCIOMERCATO JUVENTUS / Il calciomercato Juventus estivo 2017 inizia a prendere forma. All'orizzonte si profila un doppio colpo internazionale: l'obiettivo numero uno della Juventus, a centrocampo, resta Corentin Tolisso del Lione, valutato oltre 45 milioni di euro dal club transalpino.

Il cambio di modulo deciso da Massimiliano Allegri, col passaggio al 4-2-3-1 impone una riflessione in casa bianconera sul calciomercato: secondo quanto si legge questa mattina sulle colonne di 'Tuttosport', l'acquisto di Alexis Sanchez in attacco potrebbe scalzare il colpo Marco Verratti a centrocampo ai vertici delle priorità juventine (ma la pista che conduce al regista italiano del Paris Saint-Germain non va affatto accantonata). Il mancato rinnovo del contratto con l'Arsenal dell'attaccante cileno potrebbe permettere un acquisto con sforzo economico 'limitato'. Le alternative ad Alexis Sanchez si chiamano Domenico Berardi e Federico Bernardeschi.