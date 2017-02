Napoli, Sorrentino: "Giocatori concentrati, c'è emozione ed eccitazione"

14/02/2017 23:55

NAPOLI SORRENTINO / Parterre d'eccezione al 'Bernabeu' per la sfida tra Real Madrid e Napoli. Gli azzurri, tra i tanti tifosi, potranno contare anche sulla presenza di Paolo Sorrentino, premio Oscar con 'La grande Bellezza'. L'artista napoletano ha rilasciato un'intervista a 'Premium Sport' direttamente da Madrid: "Un premio Oscar in una gara di calcio è un peso morto, meglio un Pallone d'Oro. I giocatori mi sembrano molto concentrati, si sente una certa eccitazione ed emozione. Siamo tutti felici e consapevoli di vivere un momento storico. Non do consigli, il calcio è una cosa e il cinema è un'altra. Faccio solo il tifoso. Il mio primo film è sul calcio ed è ispirato su Agostino Di Bartolomei, sarebbe bello farne un altro. Su Paolo Rossi? Chi non lo ama, ci ha cambiato la vita".

M.D.A.