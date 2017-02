Chelsea, pace fatta con Diego Costa: accordo per un RICCHISSIMO rinnovo

14/02/2017 23:55

CHELSEA RINNOVO DIEGO COSTA / I vecchi screzi sono stati completamente appianati. Diego Costa e il Chelsea sono pronti ad andare avanti insieme e di farlo in maniera ancora più affiatata. Come rivela 'The Sun', infatti, le parti hanno raggiunto l’intesa per il rinnovo contrattuale: la punta spagnola firmerà un quinquennale che porterà il suo ingaggio alla stratosferica cifra di 12 milioni all’anno.

A confermare che è tornata la serenità tra Diego Costa e il Chelsea è stato lo stesso Antonio Conte: "Ora è tutto tranquillo. Lui è un giocatore molto importante per noi e la situazione è molto chiara: è felice di stare con noi. Rimarrà per molto tempo? Penso di sì. Ama questo club", ha spiegato alla 'BBC'.

D.G.