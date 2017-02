PSG, Verratti: "Complimenti a Emery. Futuro? Non ho voglia di cambiare"

14/02/2017 23:37

PSG VERRATTI / Euforia in casa PSG dopo la clamorosa vittoria per 4 a 0 nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. Marco Verratti, tra i protagonisti in campo, ha parlato a fine partita: "Abbiamo iniziato la partita con grande pressing, l'abbiamo prepatata molto bene - esordisce a 'Premium Sport' - Durante la gara è successo tutto quello che abbiamo preparato, devo fare i complimenti al mister. E' andata bene".

Il centrocampista, che in Italia piace molto a Juventus e Inter, ha parlato anche del suo futuro: "Fa piacere quando una grande squadra è interessata a te, ma ora non ho voglia di cambiare. Abbiamo un grandissimo progetto che ci può portare a lottare con le prime in Europa".

M.D.A.