Napoli, il messaggio di Cavani: "Godetevi questa gara, voglio il meglio per voi!"

14/02/2017 23:21

REAL MADRID NAPOLI CAVANI / Edinson Cavani, tra i protagonisti nella poderosa vittoria del PSG contro il Barcellona, ha lanciato un messaggio al Napoli, impegnato domani nella difficile sfida contro il Real Madrid: "Credo che il Napoli già ce l'ha nel 'DNA' il fatto di giocare col cuore - le sue parole a 'Premium Sport' - Oggi noi abbiamo giocato col cuore e penso che sia una cosa molto importante quando si scende in campo. Spero vada tutto come loro vogliono, quindi desidero il meglio per loro. Mando un grosso abbraccio ai napoletani e dico a tutti di godersi questa partita che giocheranno perché è di grandissimo livello e penso che voi lo meritiate".

M.D.A.