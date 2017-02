Napoli, De Laurentiis: "Fiero di Sarri con la tuta. Maradona ambasciatore"

14/02/2017 23:08

NAPOLI DE LAURENTIIS / Notte prima dell'esame Real per il Napoli di Sarri. Aurelio De Laurentiis, ai microfoni di 'Premium Sport', ha fatto il punto sulla sua squadra: "Maradona credo che diventerà presto l'ambasciatore del Napoli all'estero. Domani ha tutto l'interesse affinché il Napoli possa combattere ad armi pari e cercherà di infondere nello spogliatoio quel sentimento che li spingerà a giorcarsela fino alla fine. Gli esami non finiscono mai, non mi preoccupa doverli passare ancora una volta: ben vengano per i miei prossimi 40 anni. Abbiamo venduto 4900 biglietti ma sappiamo che allo stadio ce ne saranno 10mila".

IL PERCORSO - "Abbiamo cominciato in Serie C perché il Napoli era fallito. E' stato bello vedere che in tre anni abbiamo conquistato la Serie A e oggi siamo l'unico club italiano a giocare in Europa da sette anni. In questa 'era De Laurentiis' abbiamo creato i vari Lavezzi, Cavani, Higuain, Insigne e Callejon: io sono per far giocare i giovani".

SARRI - "A Napoli l’ho portato io a discapito della diffidenza di tutti. E' uno che sa far giocare per divertire - prosegue De Laurentiis - Siccome il calcio è industria e divertimento, io cerco di interpretare le due cose nello stesso modo. Credo che Sarri abbia saputo capire queste due opportunità e chiavi di lettura. Io lo ringrazio, sono contento e fiero che scenda in campo con la tuta. Questi 'damerini' non li sanno portare certi vestiti, mentre lui sa indossare la tuta. Questo mi serve anche per far avvantaggiare gli sponsor".

