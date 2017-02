Benfica-Borussia Dortmund, bufera su Rizzoli: tedeschi furiosi

14/02/2017 23:10

BENFICA BORUSSIA DORTMUND/ Nicola Rizzoli ancora nella bufera: passato il 'ciclone' Juventus-Inter, il fischietto italiano fa parlare del suo operato anche in Champions League. Stavolta, a protestare, è il Borussia Dortmund che reclama un calcio di rigore nel match con il Benfica, perso di misura per una rete di Mitroglou. Con il risultato ancora sullo 0-0, Rizzoli sorvola su un intervento duro del portiere Ederson ai danni di Aubameyang. Le immagini non lo scagionano: dal replay sembra calcio di rigore. La reazione dei tedeschi è tremenda: a fine partita, su 'Twitter', hanno postato una foto di Aubameyang a terra accompagnata dalla frase: "Fallo. Fallo? Fallo?" con tanto di faccina arrabbiata.

