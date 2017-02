Real Madrid-Napoli, Cannavaro: "I 'Blancos' concedono qualcosa"

14/02/2017 22:42

REAL MADRID NAPOLI / Si avvicina l'attesa partita tra Napoli e Real Madrid. Fabio Cannavaro, doppio ex, ha commentato le difficoltà del match: "Il 'Bernabeu' è uno stadio che ha una storia importante, però dal momento che l’arbitro fischia si penserà solo al campo e non quello che ti succede intorno - dice a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - Il Napoli è una squadra che segna molto, deve continuare a fare il suo gioco, sicuramente ci sarà da soffrire. Se gioca come sa fare se la può giocare tranquillamente con il Real. Queste sfide le decidono sempre i campioni, quindi il Napoli dovrà stare attento alle potenzialità dei singoli del Real. Si deve cercare il momento per far male ai 'Blancos', sicuramente nel modo in cui giocano ti concedono sempre qualcosa. L’uno contro uno per loro è normalità, proprio su questo deve contare il Napoli”.

M.D.A.