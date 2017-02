PAGELLE E TABELLINO DI PSG-BARCELLONA: Di Maria artistico, Messi irriconoscibile

Davide Ritacco

14/02/2017 22:40

PAGELLE E TABELLINO DI PSG-BARCELLONA PROMOSSI E BOCCIATI – PSG affamato e spettacolare, mette al tappeto il Barça. Di Maria pennella una punizione fantastica, Draxler un diagonale chirurgico, Verratti orchestra, Rabiot incanta, Cavani la chiude. Messi è inesistente come Suarez. Neymar va meglio ma Luis Enrique sbaglia formazione.

PSG

Trapp 6,5 – Nonostante davanti a sé ci siano gli attaccanti più temibili del calcio, non viene quasi mai impegnato.

Meunier 7,5 – La ripartenza che porta al quarto gol di Cavani è prepotente, tuonante. Ha retto alla grande il confronto con Neymar spedendo nel dimenticatoio il brasiliano.

Marquinhos 7 – Controlla con autorevolezza la retroguardia parigina e non rischia mai niente. Suarez è un fantasma e di Messi non ne sente nemmeno parlare.

Kimpembe 7 – Ha il compito non solo di sostituire il mostro sacro e capitano Thiago Silva ma anche di affrontare il tridente migliore al mondo, alla sua prima partita in Champions. Serata indimenticabile.

Kurzawa 7 – Ha tanto campo sulla sua corsia di competenza e lo sfrutta tutto per andare spesso sul fondo o lanciarsi in area creando scompiglio.

Rabiot 7 – I Parigini volano anche perché il centrocampo messo in campo da Emery è un misto di tecnica, velocità e aggressività. Lui ne fa parte ed è l’esempio di tutto queste qualità.

Verratti 7,5 – Dirige l’orchestra con la sapienza di un veterano eppure il giovane italiano non ha ancora 25 anni. Se il Psg vola è anche merito suo che sa leggere corridoi oscuri ad altri. Dal 70’ Nkunku 6,5 – Entra per l’infortunio di Verratti ma nonostante l’esordio entra bene e fa il suo dovere.

Matuidi 7 – I suoi inserimenti fanno male al Barcellona specialmente nel primo tempo. Nella ripresa la sua squadra dilaga e lui controlla lo stretto necessario senza strafare come nella prima mezz’ora.

Di Maria 8 – Per il suo 29simo compleanno si regala una serata divina. Non solo il gol che sblocca il risultato con una pennellata unica ma anche il colpo del k.o. con un sinistro magico. Una serata fantastica per un giocatore eccezionale. Dal 60’ Lucas 7 – Entra molto bene spaccando la partita con ripartenze improvvise e rilanciando sempre l’azione.

Cavani 7,5 – Il matador si è liberato del fantasma di Ibrahimovic e sta giocando una stagione ai suoi ottimi livelli. Anche stasera oltre al lavoro fantastico per i compagni si è presentato spesso al tiro trovando la rete del k.o. 33simo gol in stagione, più di Messi per fare un confronto.

Draxler 7 – Fa il suo esordio in Champions con la maglia del PSG e trova subito il gol. Il suo impatto in Francia è devastante, un campione, un fuoriclasse che si conferma anche, ancora in Europa. Dal 86’ Pastore s.v.

All. Emery 7,5 – Capolavoro. La sua squadra è più affammata, più decisa, più spettacolare. Il Barcellona è annichilito nonostante l’assenza di Thiago Silva. Dopo le tante critiche in Francia si prende una bella rivincita mettendo una buona ipoteca sul passaggio del turno anche se al Camp Nou non è mai facile.

BARCELLONA

Ter Stegen 5,5 – Punito dal sinistro fatato di Di Maria e dal diagonale chirurgico di Draxler. Rischia, come sempre, con il pallone fra i piedi ma è anche bravo in qualche anticipo scegliendo i tempi giusti.

Sergi Roberto 4,5 – Coperto, troppo. Dalla sua parte Draxler taglia sempre verso il centro lasciando a Kurzawa la libertà di attaccare. Lui fatica a capire il gioco e frana spesso.

Piqué 5 – Si perde il taglio di Cavani sul quarto gol ma la partita era già finita. Il colosso centrale del Barcellona ha giocato una gara sottotono ma non solo per suo demerito.

Umtiti 5,5 – Anche per lui non può pesare tutta la sconfitta patita. Squadra lunga e i centrali difensivi spesso esposti alla velocità dei parigini. Ha commesso errori ma non solo lui.

Jordi Alba 5 – Dalla sua parte si aggira Di Maria, questo Di Maria. Basterebbe questo per spiegare tutte le sue difficoltà. Ma sbaglia anche di più.

André Gomes 4 – La migliore occasione del primo tempo è suo ma spara su Trapp in uscita. Dei centrocampisti blaugrana è quello che soffre di più. Luis Enrique capisce il suo errore e prova a rimediare. Dal 58’ Rafinha 6 – Entra e fa sicuramente meno peggio del suo compagno, non ci voleva molto.

Busquets 4,5 – In mezzo al campo Verratti, Rabiot e Matuidi, non gli fanno mai vedere palla. Di suo aggiunge solo fallacci.

Iniesta 5 – Ha provato nella prima mezz’ora a dettare i tempi e limitare il PSG ma anche lui è crollato senza colpo ferire. Dal 73’ Rakitic 6 – Il suo ingresso in campo, positivo, sottolinea ancora di più l’errore del suo tecnico che lo ha lasciato in panchina.

Messi 4,5 – Mai visto un Messi così oscuro. In ombra per tutto il primo tempo. Nel secondo tempo si vede maggiormente ma commette errori grossolani o viene fermato come un giocatore qualsiasi.

Suarez 4 – Praticamente non ha mai tirato in porta e per un bomber infallibile come lui è già un dato sconfortante. In più non si è mai visto duettare con i compagni. Desaparecidos.

Neymar 5,5 – Del tridente più famoso del calcio è quello che ci ha provato di più ma anche lui è uscito subito dal match non facendo pervenire nessuna azione degna di nota.

All. Luis Enrique 4 – La scelta di André Gomes al posto di Rakitic non è felice. Il portoghese va subito in affanno lasciando spazio ai mediani avversari. E’ una serataccia per il Barcellona, la serata di San Valentino sarà segnata per sempre nella sua vita. La sconfitta di Parigi potrebbe significare una disfatta che non accadeva da 10 anni: il Barcellona, questo Barcellona, fuori agli ottavi. Il Camp Nou è l’unico appiglio.

Arbitro: Marciniak 6,5 – Gara lineare. Dopo pochi minuti ammonisce subito Rabiot dando una direzione di gara netta. Decisionista anche se di episodi al limite ce ne sono pochi e quindi la gara per lui è facilitata anche dal punteggio.

TABELLINO

PSG-BARCELLONA 4-0

PSG (4-3-3): Trapp; Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Verratti (dal 70’ Nkunku), Rabiot, Matuidi; Di Maria (dal 60’ Lucas), Cavani, Draxler (dal 86’ Pastore). A disp.: Areola, Aurier, Ben Arfa, Maxwell. All.: Emery

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; André Gomes (dal 58’ Rafinha), Busquets, Iniesta (dal 73’ Rakitic); Messi, Suarez, Neymar. A disp.: Cillessen, Mathieu, Digne, Alcacer, D. Suarez. All.: Luis Enrique

Arbitro: Marciniak (POL)

Marcatori: 18’,55’ Di Maria (P), 40’ Draxler (P), 70’ Cavani (P)

Ammoniti: 4’ Rabiot (P), 33’ André Gomes (B), 62’ Busquets (B), 73’ Rafinha (B)

Espulsi: -

Note: -