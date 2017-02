Calciomercato Inter, Griezmann: "Non sento il desiderio di andare via. Ma..."

14/02/2017 22:33

CALCIOMERCATO INTER GRIEZMANN / Antoine Griezmann lancia un messaggio a tutte le sue pretendenti. "Quando ero alla Real Sociedad a un certo punto ho avvertito il desiderio di andar via. Per il momento, non ho avuto la stessa sensazione", ha ammesso la punta dell'Atletico Madrid ai microfoni di 'RMC'.

Il francese è il grande sogno dell'Inter e del Suning, ma sulle sue tracce c'è la forte concorrenza del Manchester United. "Chissà come finirà questa stagione - ha proseguito Griezmann - Se dovesse finire male, mi porrò la domanda. Ma per ora questo non è rilevante", parole che lasciano quindi uno spiraglio di speranza per nerazzurri e 'Red Devils'.

D.G.