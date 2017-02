Champions League, super PSG: quattro schiaffi al Barcellona! Serata no del Borussia Dortmund

Silvio Frantellizzi (Twitter: @SilFrantellizzi)

14/02/2017 22:39

CHAMPIONS LEAGUE/ Applausi a scena aperta per il Paris Saint-Germain di Unai Emery che demolisce il Barcellona nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Al di là del risultato - un 4-0 umiliante per i blaugrana - sorprende la netta supremazia dimostrata dai parigini protagonisti di una vera e propria lezione di calcio. Al 'Parco dei Principi', l'alieno non è Messi, bensì Angel Di Maria: il 'Fideo' oscura la stella di Leo con una doppietta spettacolare. Sblocca la il risultato su punizione prima del raddoppio di Draxler, segna il gol del tre a zero con un tiro a giro di rara bellezza. Quanndo esce, lascia il palcoscenico a Cavani: il 'Matador' realizza la rete del poker definitivo che permette al PSG di mettere un piede e mezzo ai quarti. Nell'altro ottavo, serataccia del Borussia Dortmund: il Benfica vince 1-0 grazie ad una rete di Mitroglou e Aubameyang, l'uomo più atteso, sbaglia il rigore che avrebbe riaperto i giochi.

PSG-BARCELLONA 4-0

18' Di Maria, 40' Draxler, 55' Di Maria, 72' Cavani

BENFICA-BORUSSIA DORTMUND 1-0

48' Mitroglou