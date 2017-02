Roma, Florenzi si ferma di nuovo: il comunicato UFFICIALE

14/02/2017 22:06

ROMA FLORENZI / Roma in ansia per le condizioni di Alessandro Florenzi. Il centrocampista, reduce da un grave infortunio ai legamenti, oggi ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro (quello operato) durante la seduta di allenamento con la Primavera. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a controlli per capire l'entità del problema, come ha spiegato la società giallorossa attraverso un comunicato: "Alessandro Florenzi nell'allenamento odierno con la Primavera ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. L'atleta nei prossimi due giorni osserverà riposo e sarà sottoposto a cure antalgiche. L'entità del trauma verrà quantificata con esami strumentali e attraverso il consulto specialistico del Prof. Mariani nella giornata di venerdì".

M.D.A.