Calciomercato Juventus, Bentancur lancia messaggi ad Allegri

14/02/2017 22:05

CALCIOMERCATO JUVENTUS BENTANCUR / Dall'addio di Pirlo la Juventus non ha più avuto un vero e autentico regista. Allegri, quest'anno, sperava di aver risolto il problema con l'acquisto di Pjanic anche se il bosniaco si sta rivelando più incisivo in una posizione più avanzata.

Il futuro playmaker della 'Vecchia Signora' potrebbe quindi venire dall'Argentina: si tratta di Rodrigo Bentancur che a breve sbarcherà a Torino per sostenere le visite mediche. Reduce dalla vittoria del Sub20, conquistato col suo Uruguay, il centrocampista del Boca Juniors ha mandato un messaggio al suo prossimo allenatore: "Sono molto felice, questo titolo è un sogno che si realizza - ha spiegato a 'Olè' - Con l'Uruguay avevo il compito di organizzare il gioco in una posizione più arretrata, di fare il regista. Con il Boca invece sto giocando principalmente da numero 8". Non a caso Schelotto, tecnico dei 'Xeneizes', lo ha paragonato a Pogba: un giocatore in grado di ricoprire ogni ruolo sulla mediana.

D.G.