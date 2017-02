Palermo, Bruno Henrique carico: "Con la Juve gara importante"

14/02/2017 21:54

PALERMO BRUNO HENRIQUE / Bruno Henrique ha analizzato il momento del suo Palermo in vista del match contro la Juventus: "Con l'Atalanta era una gara importante, volevamo fare un buon risultato ma non ci siamo riusciti - ha detto ai microfoni del club rosanero - Dobbiamo lavorare per migliorarci. Ci sono ancora 14 partite, dobbiamo dare tutto per migliorare la situazione in classifica. Con la Juve sarà una partita molto importante e affascinante, fare risultato contro di loro ci darebbe morale. Crediamo alla salvezza, stiamo lavorando per questo. Siamo focalizzati e concentrati per raggiungere l'obiettivo. Personalmente voglio crescere giorno dopo giorno, sono felice al Palermo e lavoro con i miei compagni per uscire dal brutto momento".

M.D.A.