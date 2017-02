Lazio-Milan, il rammarico di de Vrij: "Peccato per il risultato"

15/02/2017 01:18

NEWS LAZIO/ Non è bastato il calcio di rigore trasformato da Lucas Biglia a fine primo tempo e una super prestazione di Stefan de Vrij, alla Lazio, per avere la meglio del Milan. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno abbassato l'asticella dell'attenzione nel finale, subendo la rete del pareggio di Suso. Un punto accolto con rammarico da de Vrij: "Ottima prestazione, peccato per il risultato - ha scritto il difensore olandese sul suo profilo 'Twitter' all'indomani di Lazio-Milan - ora testa ad Empoli". L'ex Feyenoord, da vero combattente, pensa dunque già al prossimo turno di campionato, dove i biancocelesti cercheranno un pronto riscatto.

S.F.