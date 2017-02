Inter, Figo assicura: "Con Suning i nerazzurri più forti della Juventus"

14/02/2017 21:40

INTER FIGO SUNING JUVENTUS / "Inter e Juve? La rivalità è importante ma deve essere sempre sana e sportiva, devono esserci sempre dei valori sportivi", parola di Luis Figo. L'ex nerazzurro ha preso la parola nel corso dei 'Laureus World Sports Awards' che si sono tenuti a Montecarlo: "Negli ultimi anni la Juventus sta facendo il suo lavoro - ha proseguito il portoghese - sta avendo quasi il 'monopolio' delle vittorie in Italia e l'Inter deve solo lavorare per cambiare questa situazione. Adesso con la nuova proprietà credo che i nerazzurri avranno sicuramente più capacità d'investimento per rinforzare la squadra e tranquillità per ritornare a vincere e provare di fare fronte alla Juventus che sta dominando negli ultimi anni la Serie A".

D.G.