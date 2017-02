Calciomercato Pescara, pressing su Cassano

14/02/2017 21:22

CALCIOMERCATO PESCARA CASSANO / Continua l'interesse del Pescara per Antonio Cassano. Il talento barese, svincolatosi dalla Sampdoria, è alla ricerca di una nuova sistemazione. Così, oltre alle sirene cinesi, negli ultimi mesi per lui si è parlato anche di diverse squadre italiane. Tra queste c'è appunto il club abruzzese: dopo aver ricevuto un primo rifiuto, riporta 'Sky', il Pescara starebbe continuando il pressing su Cassano. L'affare sarebbe difficile da concretizzarsi anche a causa della presenza di Zauri, che ai tempi della militanza sampdoriana, fu uno dei cinque calciatori chiamati a testimoniare contro Cassano per la lite avuta con l'ex presidente Garrone.

M.D.A.