Calciomercato Pescara, pazza idea Sebastiani: torna Zeman?

14/02/2017 21:12

CALCIOMERCATO PESCARA ZEMAN / E' ufficiale: Massimo Oddo non è più l'allenatore del Pescara. Ora è scattata la ricerca al suo sostituto e il patron Daniele Sebastiani sta cullando una pazza idea: come riferisce 'gazzamercato', ha intenzione di riportare in Abruzzo Zdenek Zeman, tecnico col quale ha ottenuto la promozione in Serie A nel 2012. Per il boemo è pronto un contratto fino al 2018: data quasi per certa la discesa nella serie cadetta, l'idea è quella di ricostruire la rosa e puntare ad un'immediata risalita con Zeman in panchina. In alternativa spazio ad un traghettatore fino al termine della stagione: in lizza, in questo caso, ci sono Fabio Liverani o la promozione del tecnico della Primavera Davide Ruscitti. Quest'ultimo, però, è sprovvisto però di patentino, motivo per il quale verrebbe affiancato da Bruno Nobili.

D.G.