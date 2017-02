Real Madrid-Napoli, Trezeguet: "Il tridente può far male ai 'Blancos'"

14/02/2017 20:40

REAL MADRID NAPOLI TREZEGUET / Vigilia di Champions League per il Napoli di Sarri. Domani allo stadio 'Santiago Bernabeu' andrà in scena una delle partite più importanti negli ultimi decenni del club azzurro. David Trezeguet, ex attaccante della Juve e opinionista di 'Premium Sport', ha rilasciato un commento sulla sfida di domani: "Il Napoli è una squadra bellissima e può mettersi in mostra contro il Real Madrid. Il tridente offensivo può mettere in difficoltà la difesa di Zidane, in uno stadio con una storia straordinaria può esaltarsi. Ci saranno tanti momenti difficili durante la gara, ma io credo che possono fare un buon risultato".

M.D.A.