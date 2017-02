Serie B, Ascoli-Pro Vercelli 3-1: Orsolini show, zona play-off più vicina

14/02/2017 20:22

SERIE B ASCOLI PRO VERCELLI / Ascoli e Pro Vercelli sono scese in campo per il recupero della prima giornata del girone di ritorno di Serie B. Allo stadio 'Cino e Lillo Del Duca' i padroni di casa sono riusciti a imporsi con un netto 3 a 1 grazie alla doppietta di Orsolini e al gol di Favilli. Inutile la rete di Konate per la Pro Vercelli, che continua a vagare nei bassifondi della classifica. Con questi tre punti, invece, l'Ascoli si è avvicinata alle zone alte.

Ascoli Picchio-Pro Vercelli 3-1: 4',50' Orsolini (A); 39' Favilli (A); 84' Konate (P)

CLASSIFICA: Frosinone, 47, Verona 45, Spal 44, Benevento 43, Cittadella 39, Perugia 38, Spezia 37, Entella 34, Bari 34, Ascoli 33, Carpi 33, Salernitana 31, Novara 31, Avellino 29, Cesena 28, Brescia 28, Vicenza 27, Pisa 27, Latina 26, Pro Vercelli 25, Ternana 23, Trapani 21.

M.D.A.