Real Madrid-Napoli, battibecco tra Maradona e un giornalista

14/02/2017 19:49

REAL MADRID NAPOLI MARADONA GIORNALISTA / A Madrid per assistere a Real-Napoli, Diego Armando Maradona è stato protagonista di un battibecco con un giornalista di 'Cadena Cope'. Il cronista lo ha atteso all'interno dell'albergo per chiedergli della sfida del 'Bernabeu' ma l'ex calciatore non ha risposto alle sue sollecitazione. Quando il giornalista ha affermato di essere stato colpito da Maradona, l'argentino si è fermato: "Lasciatemi mangiare in pace. Non puoi stare nell'hotel se non hai una stanza. Voglio solo mangiare in santa pace con la famiglia, fai il tuo lavoro - le parole di Maradona -. Ricordati che se ti colpisco ti rovino".

B.D.S.