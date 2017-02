Roma, l'assessore Berdini si dimette: "L'unica preoccupazione è lo stadio"

14/02/2017 19:52

ROMA BERDINI STADIO / Ora è ufficiale. Dopo le dimissioni accettate con riserva pochi giorni fa dal sindaco Virginia Raggi, oggi il all'urbanistica del Comune di Roma, Paolo Berdini, ha annunciato le sue dimissioni in maniera irrevocabile: "Mentre le periferie sprofondano in un degrado senza fine e aumenta l'emergenza abitativa, l'unica preoccupazione sembra essere lo stadio della Roma. Dovevamo riportare la città nella piena legalità e trasparenza delle decisioni urbanistiche, invece si continua sulla strada dell'urbanistica contrattata, che come è noto, ha provocato immensi danni a Roma - si legge nella nota - Era mia intenzione servire la città mettendo a disposizione competenze e idee. Prendo atto che sono venute a mancare tutte le condizioni per poter proseguire il mio lavoro. Ringrazio coloro che hanno collaborato con me e le tante persone che mi hanno sostenuto in questi mesi di duro impegno. Da questo momento le mie dimissioni sono irrevocabili".



L.P.