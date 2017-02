Real Madrid-Napoli, Callejon: "Poca esperienza? Meglio! Loro favoriti, ma..."

14/02/2017 19:31

REAL MADRID NAPOLI CALLEJON / Ci siamo. Manca sempre meno all'andata degli ottavi di finale di Champions League che metterà di fronte Real Madrid e Napoli. Alla vigilia del match, l'azzurro José Maria Callejon interviene nella consueta conferenza stampa: "Il ritorno al Napoli è importante, ma non determinante. Sappiamo che siamo una buona squadra per tentare di mettere in difficoltà il Real Madrid. Non siamo una squadra matura a livello europeo, ma abbiamo la possibilità di dimostrare di essere all'altezza. Forse la poca maturità europea potrebbe anche essere positiva per noi. Loro sono i favoriti, sono i campioni del mondo e d'Europa ma siamo qui con fiducia di crescere come squadra e società".

Callejon, poi, conclude: "Non cambieremo il gioco, il pareggio sarebbe un buon risultato ma anche segnare sarebbe importante. Vogliamo uscire dal campo sapendo che abbiamo giocato la nostra partita, come succede da un altro e mezzo. Più importante andata o ritorno? Credo entrambe. Giocare qui è bello, ma sarà importante domani così come al San Paolo".

L.P.