Real Madrid-Napoli, Albiol: "Faremo il nostro gioco. Ronaldo? Ecco come si ferma"

14/02/2017 19:22

REAL MADRID NAPOLI ALBIOL / Raul Albiol torna in quello che fu il suo stadio per una notte da brividi. L'ex Real Madrid, ora leader del Napoli, alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions League interviene nella consueta conferenza stampa: "Conosciamo le loro caratteristiche, sappiamo che sarà una partita dura contro i campioni del mondo e d'Europa. Dovremo dare il massimo in entrambe le partite, dobbiamo lasciare aperta la possibilità per il ritorno, giocare con l'anima, fare il nostro gioco. Cercheremo di giocare con la nostra mentalità".

GIOCO - "Stiamo crescendo stagione dopo stagione, per noi questa è una buona opportunità per mostrare il nostro gioco anche qui. Siamo qui per giocarcela, è una partita che può cambiare in un secondo perché loro sono in grado cambiare il match in un attimo. Lo sappiamo, ma entreremo in campo con una mentalità che potrebbe anche farci superare le difficoltà e, anzi, mettere difficoltà al Real. Per noi è una tappa importante per continuare a crescere".



RONALDO - "Come si ferma? Hanno grandi individualità, bisogna stopparlo con il collettivo. Sappiamo che sono fortissimi in attacco, speriamo di fare una partita compatta e fermare tutta la squadra, non solo Ronaldo. Hanno tanti giocatori buoni e serve attenzione per tutta la partita senza mollare neanche per un secondo".



ACCONTENTARSI DEL PAREGGIO? - "Veniamo qui per giocare, con il mister Sarri è da un anno e mezzo che giochiamo in questo modo, ci troviamo bene e continueremo a farlo. Non cambiamo il nostro modo di giocare, faremo la nostra partita e cercheremo di arrivare così al risultato. È chiaro che un pareggio sarebbe buono, ma sappiamo quali sono le difficoltà di questo stadio e questo avversario. Non possiamo tradire la nostra mentalità, cercheremo di vincere perché questo è il nostro gioco, è fondamentale per noi. Consigli ai compagni? Abbiamo giovani con carattere come dimostrato nelle altre partite importanti giocate. Lo stadio è simile a quando vai a giocare allo stadio della Juventus. Credo che tutti sappiamo l'importante e tutti faranno il massimo, giovani o vecchi che siano".

L.P.