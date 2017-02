Real Madrid-Napoli, Callejon ha la ricetta per l'impresa: "Ecco cosa dobbiamo fare"

14/02/2017 18:54

REAL MADRID NAPOLI CALLEJON / Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. A poco più di 24 ore, prima della conferenza stampa della vigilia lo spagnolo José Maria Callejon del Napoli racconta le sue sensazioni in vista della super sfida di Champions League contro il Real Madrid, sua ex squadra: "È un'emozione speciale per tutta la città, per i tifosi, per noi: una sfida importantissima. Siamo convinti e consapevoli di essere una grande squadra e di poter fare bene. Il Real ha pochi punti deboli, hanno i migliori calciatori al mondo, ma siamo qui con fiducia, consapevoli che stiamo facendo bene. Dobbiamo scendere in campo con fiducia e senza paura. Il 'Bernabeu'? Quando vai in campo dimentichi tutto. Quando arrivi resti con la bocca aperta, ma quando inizia la partita sei concentrato su quello che devi fare".



L.P.