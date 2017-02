FOTO CM.IT - Real Madrid-Napoli, la 'marea azzurra' attende la squadra all'hotel

14/02/2017 18:36

REAL MADRID NAPOLI TIFOSI / Poco più di 24 ore e la febbre è già alle stelle. Il Napoli è atterrato a Madrid, dove domani affronterà il Real di Zinedine Zidane nell'andata degli ottavi di finale. Nella capitale spagnola è attesa un'ondata di tifosi napoletani che hanno già preso d'assalto la città. In tantissimi già oggi, infatti, erano all'ingresso dell'hotel che ospiterà la squadra per accogliere calorosamente gli uomini di Maurizio Sarri al loro arrivo e caricarli in vista della sfida.

L.P.