Real Madrid-Napoli, la coppia 'scoppia': l'amico 'vince' la Champions

14/02/2017 18:33

REAL MADRID NAPOLI COPPIA BIGLIETTI / Lui e lei si separano alla vigilia di San Valentino, l'amico 'vince' Real Madrid-Napoli. E' la curiosa storia raccontata che arriva dal Vesuviano ed è raccontata da 'ilmattino.it'. Una coppia di fidanzati, Nino e Checca, a dicembre hanno acquistato i biglietti aerei per trascorrere il San Valentino a Madrid, con tanto di tagliandi per assistere alla sfida Champions dalla tribuna. Le settimane passano veloci e tra i due qualcosa si rompe fino all'addio. Niente viaggio in Spagna per lei e un biglietto per il 'Bernabeu' che si 'libera': una manna dal cielo per Francesco, amico storico di lui, che viene invitato da Nino, tornato single, ad assistere alla supersfida di domani sera. Il fortunato tifoso azzurro al quotidiano partenopeo racconta: "Sono davvero felice. Speriamo che ci facciamo entrare. Ma credo di sì, sono biglietti da 400 euro ciascuno".

B.D.S.