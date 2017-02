14/02/2017 18:19

JUVENTUS INFORTUNIO CHIELLINI / Non solo out contro il Palermo: Giorgio Chiellini rischia di dover saltare anche la sfida Champions contro il Porto della prossima settimana. Come riferisce 'Sky',infatti, gli accertamenti cui si è sottoposto il difensore della Juventus hanno evidenzdiato un trauma distrattivo al flessore della coscia destra che lo mette in dubbio per il 22 febbraio.

B.D.S.