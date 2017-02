15/02/2017 03:39

ESPANYOL LOPEZ REYES / Una doppia conferma per l'Espanyol: il club di Barcellona progetta già la prossima stagione e vuole partire da due pilastri che attualmente sono in prestito. Come riferisce 'Sport', infatti, l'intenzione della società è di acquistare a titolo definitivo Diego Lopez (di proprietà del Milan) e Diego Reyes (cartellino di proprietà del Porto).

B.D.S.