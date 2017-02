Roma, presentata revisione del progetto stadio. Baldissoni: "Vogliamo condivisione"

14/02/2017 17:22

STADIO ROMA BALDISSONI / Si registrano importanti passi in avanti nel progetto per la costruzione del nuovo Stadio della Roma. Oggi, al Campidoglio, è andato in scena un nuovo incontro nel quale la Roma ha presentato una revisione del progetto accolta positivamente dall'Amministrazione Comunale, come confermano le parole del vicesindaco Luca Berdini: "Va ringraziata la Roma che ha risposto alle sollecitazioni dell'amministrazione nel vertice della scorsa settimana presentandoci oggi una revisione del progetto che ha dei caratteri fortemente innovativi. I tavoli tecnici stanno lavorando, ora faremo una valutazione di questa importante novità e ci siamo dati appuntamento alla prossima settimana. Rispetteremo i tempi del 3 marzo? Ovviamente".



Gli fa eco il direttore generale romanista Mauro Baldissoni: "Sono soddisfatto. Abbiamo sempre detto che vogliamo fare questo progetto insieme alla città perché è importantissimo per la città, appunto, oltre che per la Roma. Abbiamo cercato di intercettare le esigenze e le visioni della nuova giunta e crediamo di averlo fatto con successo".



L.P.