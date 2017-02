Real Madrid, possibile svolta: 'colpo' da 150 milioni all'anno

14/02/2017 17:27

REAL MADRID UNDER ARMOUR / Centocinquanta milioni di euro l'anno: questo il 'colpo' che potrebbe mettere a segno il Real Madrid, fuori dal campo. Come riporta 'marca.com', infatti, il club spagnolo è in trattativa con l'azienda statunitense Under Armour che è disposta a fare follie pur di 'vestire' le merengues. La divisa Real è attualmente firmata da Adidas che garantisce al club un contratto da 40 milioni di euro all'anno più bonus fino al 2020. Under Armour vorrebbe però quasi quadruplicare questa cifra per strappare il sì di Florentino Perez e far rompere l'accordo tra il Real e l'azienda che veste anche il Manchester United. Se dovesse andare in porto la trattativa, i 'blancos' diventerebbero il club più pagato al mondo davanti proprio ai Red Devils (95 milioni di euro dalla stessa Adidas) e al Barcellona (85 milioni dalla Nike).

B.D.S.