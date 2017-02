Hebei Fortune, Pellegrini: "Non avrei tempo di spendere tutto quello che guadagnerò qui"

14/02/2017 17:07

HEBEI FORTUNE PELLEGRINI / Sbarcato in Cina la scorsa estate, Manuel Pellegrini ha siglato un lungo e, soprattutto, ricchissimo contratto con l'Hebei Fortune. Talmente ricco da non saper come spendere tutti quei soldi. Parola del manager cileno, che ai microfoni dello spagnolo 'Marca' ha raccontato: "Ero molto motivato per il progetto. Non c'era alcun club europeo interessato, per questo ho deciso di venire qui. Ho la fortuna di essere ben pagato, ma se resterò fino alla fine del contratto non avrò tempo a sufficienza per spendere tutto quello che andrò a guadagnare qui in Cina".

L.P.