Calciomercato Inter, incontro per Rodriguez: le ultime di CM.IT

Eleonora Trotta (@elenora_trotta)

14/02/2017 16:41

CALCIOMERCATO INTER RODRIGUEZ / Ricardo Rodriguez resta una pista calda per l'Inter: indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, confermano che ieri si è tenuto un incontro a Milano tra il direttore sportivo dei nerazzurri, Piero Ausilio e il rappresentante dell'agenzia Rogon che ne cura gli interessi. L'Inter sta cercando di strappare uno sconto rispetto alla clausola di 22 milioni di euro, puntando ad un esborso intorno ai 16 milioni di euro: i nerazzurri hanno, infatti, un budget per i terzini che non vogliono superare.

C'è la disponibilità del giocatore ma manca ancora un accordo. Resta il forte interesse del Psg che dal Wolfsburg ha già preso Draxler, trequartista gestito dalla stessa agenzia.