Fiorentina, Chiesa: "Contento del rinnovo, vorrei diventare capitano. Mio padre mi ha detto..."

14/02/2017 16:41

FIORENTINA CHIESA - Figlio d'arte e grande promessa del calcio italiano. Federico Chiesa è sicuramente una delle note più positive di questa stagione, non soltanto per la Fiorentina, ma per tutto il movimento calcistico nostrano. La 20enne ala di Genova, è tornata a parlare, questa volta ai microfoni di 'Sky Sport': "Ho firmato il rinnovo di contratto con la Fiorentina prima della partita contro la Juventus. Ero felicissimo ma anche teso per la gara, per questo, non ci ho pensato molto. Sono davvero molto contento di poter restare altri 4 anni in 'Viola'. Sono un figlio di Firenze, spero un giorno di diventare il capitano di questo club. Per me questa maglia è una seconda pelle e una seconda famiglia. L'inno? Lo so a memoria da tanto. Mio padre mi ha aiutato molto, mi ha dato tanti consigli anche quando non giocavo. Mi ha detto di restare sempre e comunque 'sul pezzo'. Da piccolo ho sempre pensato di voler diventare un giocatore della Fiorentina, spero di potermi togliere tante soddisfazioni".

F.S.