14/02/2017 16:21

SISSOKO PRO VERCELLI / Momo Sissoko potrebbe fare ritorno in Italia. Dopo l'esperienza non certo positiva contro la Juventus, il 32enne centrocampista maliano potrebbe ripartire dalla Serie B. Secondo 'goal.com', infatti, il mediano svincolato dopo l'esperienza in India, sarebbe già in contatto con la Pro Vercelli.

M.R.