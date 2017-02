Calciomercato, Cassano: "Con le pippe che ci sono in giro, posso giocare in Serie A"

14/02/2017 15:27

CALCIOMERCATO CASSANO / Antonio Cassano ha ancora due settimane per trovare una squadra in Serie A. Dall'1 marzo, infatti, l'attaccante barese che ha risolto il suo contratto con la Sampdoria non potrà più accasarsi in club italiani. E fare un'esperienza all'estero non pare nei piani di FantAntonio come si evince dalle sue dichiarazioni a Valerio Staffelli che gli ha consegnato un altro 'Tapiro d'Oro'. "Non mi cerca nessuno, cosa devo fare? Non voglio andare da nessuna parte: niente Cina, Grecia o Argentina. Volevo rimanere in Italia però, ad oggi, non c'è niente. Con le pippe che ci sono in giro, io posso giocare ancora in Serie A - tuona Cassano - E voglio giocare in Serie A. Ma se non c'è l'opportunità, rimango a casa. Ci sono grosse probabilità che a giugno finisca la mia carriera e inizi a fare il manager di mia moglie. Adesso il grano a casa lo porta lei".

