Real Madrid-Napoli, entusiasmo alla partenza degli azzurri

14/02/2017 15:42

REAL MADRID NAPOLI TIFOSI PARTENZA / L'entusiasmo a Madrid non mancherà: il Napoli si presenta al 'Bernabeu' caricato dai centinaia di tifosi che hanno 'scortato' la squadra in partenza per la Spagna. Tanti i sostenitori azzurri che hanno atteso il pullman della squadra all'aeroporto di Capodichino: cori e applausi per Hamsik e compagni che qualche minuti fa sono decollati con destinazione la capitale spagnola. Lì dove la banda Sarri vuole dimostrare di non sfigurare anche al tavolo delle grandi d'Europa.

B.D.S.